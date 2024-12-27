اتفاقية تعاون لدعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإغاثي والعاجل لسكان القطاع، ومساعدة العائلات النازحة، وتوفير مقومات الحياة لها. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع كسوة شتوية على 350 أسرة في مركز إيواء نخيل الزوايدة.

إضافة إلى تقديم الملابس الشتوية والطرود الغذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات النزوح بدير البلح، وسط قطاع غزة، وتوزيع طرود غذائية لكافة الأسر النازحة في مخيم الرحمة البالغ عددها 302 أسرة.

إلى ذلك، تُواصل «الفارس الشهم 3» دعمها لتكية «عماد الخير»، لتوفير الاحتياجات الغذائية اليومية للنازحين في 9 مخيمات، ضمن جهودها لمساندة المتضررين والنازحين، حيث تمكّن المساعدات الإماراتية «التكية» من مواصلة عملها الإنساني بتقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 1000 أسرة يومياً في المخيمات.

كما عززت «الفارس الشهم 3» جهودها لدعم التكيات المنتشرة في المخيمات، وتقديم المستلزمات الأساسية لها، لضمان وصول الدعم الغذائي اليومي إلى النازحين، لتخفيف العبء عنهم، والحد من آثار المجاعة في القطاع.

وفي زيارة إنسانية، شاركت عملية «الفارس الشهم 3» الأطفال في كنيسة دير اللاتين عيدهم الميلادي، ومنحهتم الأغطية الشتوية لتخفيف البرد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.