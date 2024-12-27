خطة متكاملة لإدارة حركة المرور البحري ليلة رأس السنة

اعتمدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خطة إلزامية لإدارة حركة المرور البحري خلال ليلة رأس السنة 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية، وتنظيم الحركة خلال ليلة رأس السنة، التي تشهد كثافة في الأنشطة البحرية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن سلامة الملاحة البحرية مسؤولية وطنية، تتطلب تعاون جميع الجمهور مع رجال الشرطة، وفرق العمل من الدوائر الأخرى، الأعضاء في لجنة تأمين الفعاليات، لضمان خروجها بأبهى صورة ممكنة، مضيفاً أن الخطة تهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية، بما يعكس التزام السلطة بريادتها في مجال السلامة البحرية.

وقال إن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، يمثلان الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الخطة، ما يتطلب من الجميع الالتزام بمسؤولياتهم والمساهمة في تعزيز السلامة البحرية في هذه المناسبة الاستثنائية، ما يحتم علينا اتباع أفضل الممارسات، وضمان سلامة الأفراد والممتلكات، ما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية متقدمة في إدارة الأنشطة البحرية.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتوجيهات الملزمة، التي يجب على جميع الوسائل البحرية اتباعها بدقة، حيث تتضمن الامتثال للتعليمات الصادرة من المراسي والمنافذ البحرية، والالتزام بالقوانين الدولية لمنع التصادم في البحر.

كما دعت جميع مرتادي البحر إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم، بما يضمن التوافق مع الخطة الموضوعة، مع مراعاة الظروف الجوية السائدة.

وفي إطار هذه الخطة، تم تكليف المراسي الرئيسة، مثل ميناء الحمرية، وخور دبي، وميناء راشد، ومرافئ الصيد، وميناء جبل علي، بإبلاغ السفن الموجودة بالإجراءات الجديدة. كما طُلب من ملاك السفن والوكلاء والمراسي ونوادي اليخوت، إبلاغ قباطنة الوسائل البحرية بمحتوى هذه التعليمات.

ودعت السلطة كافة الوسائل البحرية، الالتزام الكامل بالخطة المرفقة، واتباع التعليمات الصادرة عن المراسي، بما يتماشى مع الخطة، وتوجيه مرتادي البحر بالأهمية القصوى لسلامة الملاحة البحرية،.