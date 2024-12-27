1000 مشارك في ملتقى «أم الدمن» المجتمعي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة لهباب، وبالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ملتقى أم الدمن المجتمعي، بمشاركة أكثر من 1000 شخص، استمتعوا بالمسابقات والفعاليات والورش الفنية لأطفالهم، حيث استهدف الملتقى إسعاد سكان المنطقة وأسرهم، وتعزيز التواصل والتفاعل بين شرطة دبي وسكان المنطقة.

وشهد الملتقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري أن الملتقى يأتي في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي لإسعاد المجتمع، وتعزيز بيئة آمنة مرنة، وذلك من خلال ترسيخ جسور الثقة والتواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، عبر فعاليات ومبادرات مجتمعية ورياضية، ترسخ للعمل التكاملي بين الجانبين. ولفت المقدم راشد محمد أحمد سالم، مدير مركز شرطة لهباب، إلى أن الملتقى يسعى إلى تعزيز التواصل بين شرطة دبي والمجتمع من مختلف شرائحه العمرية، وهذا أمر يمثل أولوية استراتيجية».