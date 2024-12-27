اتفاقية تعاون لدعم المبادرات الاجتماعية في أبوظبي

وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبوظبي التجاري، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية ترمي إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للبنك عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المختلفة التي تخدم القطاعات الحيوية كافة، كالصحة والتعليم والبيئة والمجتمع، وبما يسهم في ترسيخ مفاهيم التعاون والتماسك المجتمعي ويخدم الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري تتيح للهيئة توسيع نطاق خدماتها في الإمارة، لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكبر، سواء من المواطنين أو الوافدين الأكثر حاجة في المجتمع.

من جانبه، قال عبدالله العامري مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إن الهيئة تعمل على توجيه المساهمات الواردة من القطاع الخاص نحو المشاريع والقضايا المجتمعية ذات الأهمية في إمارة أبوظبي، والتي تشمل مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والبيئة والمجتمع.

وأكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة «معاً» تعكس التزام البنك بدوره الريادي في دعم المجتمع وتعزيز أثر المبادرات المستدامة.وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومن جهتها، تقوم هيئة «معاً» بدراسة وتقييم الفرص المتاحة للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس التي تهدف إلى تمكين المجتمع.