الإمارات غداً.. طقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وذكر المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وجنوبية شرقية – شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً شمالاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20، والمد الثاني عند الساعة 00:00، والجزر الأول عند الساعة 17:57 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:44، والمد الثاني عند الساعة 06:45، والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 85 40

دبي 27 17 85 30

الشارقة 27 13 85 35

عجمان 27 18 85 30

أم القيوين 27 13 85 35

رأس الخيمة 27 12 70 25

الفجيرة 26 19 80 30

العـين 26 14 70 20

ليوا 26 14 95 30

الرويس 25 13 85 50

السلع 24 13 80 50

دلـمـا 24 19 85 65

طنب الكبرى /الصغرى 24 21 55 35

أبو موسى 24 22 70 50