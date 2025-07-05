مجموعة الإمارات تستعرض مبادراتها للاستدامة

واكبت مجموعة الإمارات دعوة الأمم المتحدة لهذا العام، للقضاء على تلوث المواد البلاستيكية، وذلك عبر معرضها السنوي للاستدامة «انطلاقة الغد»، الذي يجسد التزام المجموعة باعتماد أرفع معايير الاستدامة في مختلف أنشطتها وعملياتها.

عكس المعرض رسالة المنظمة الداعية إلى الحد من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، عبر معروضاته التي سلطت الضوء على جهود طيران الإمارات ودناتا في مجال الاستدامة.

والتزامهما بنهج «الاستهلاك المسؤول»، من خلال ترشيد استخدام المواد البلاستيكية وإعادة استخدامها، والعمل بدأب على تقليص النفايات البلاستيكية والنفايات الأخرى. وشمل معرض العام الحالي مبادرات رائدة ذات تأثير إيجابي.

وقال عادل الرضا نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، في افتتاح المعرض: إن الاستدامة باتت تحظى بالأولوية في استراتيجيات الحكومات والمجتمعات، وانطلاقاً من إيماننا في طيران الإمارات بأن المسؤولية الجماعية عبر النظام البيئي بكامله، تعد أمراً حيوياً في نجاح الاستراتيجيات الموضوعة، نحرص على المضي قدماً في مشاريع خفض الانبعاثات.