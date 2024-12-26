رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خالص التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم، متمنياً لهم السعادة وللعالم كله وشعوبه الاستقرار والازدهار».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائلاً: «تهانينا لجميع المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام وأنتم بخير.. وكل عام والعالم في سلام ووئام.. وكل عام والجميع في خير وازدهار».

كما دون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم، مع خالص الأمنيات لهم بالخير والسعادة وللبشرية جمعاء بالمحبة والاستقرار والسلام».