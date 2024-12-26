مؤتمر «الإمارات الصحية» يبحث المعايير الدولية للجودة

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في دبي، أمس فعاليات النسخة الـ10 من المؤتمر الإقليمي لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، الذي يسلط الضوء على أبرز المستجدات والقضايا في هذا المجال، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مؤسسات صحية رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

حضر المؤتمر الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وعدد من المديرين التنفيذيين.

ويهدف المؤتمر إلى توفير محطة سنوية فريدة لاستكشاف فرص التعاون وتبادل المعرفة في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وأكد السركال أن المؤتمر يمثل نموذجاً فريداً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دوره المحوري في ضمان استدامة وجودة الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل مستوى من الامتثال للمعايير الدولية، من خلال العمل على بناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

وأوضح الدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في المؤسسة، أن محاور المؤتمر تناولت استراتيجيات مبتكرة لاستشراف المستقبل، بما يعكس أهميته باعتباره منصة إقليمية رائدة لاستعراض التجارب الملهمة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتطوير خطط متكاملة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى.

وتضمن برنامج المؤتمر عدداً من الأنشطة والمحاضرات العلمية، التي سلطت الضوء على مواضيع بارزة، مثل قياس مستوى الجودة بالاستناد إلى النتائج النهائية، وصوت المريض وأهميته في تصميم الخدمات وتحسينها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجودة والسلامة، بالإضافة إلى استعراض أدوات تحليل البيانات الصحية الحالية والمستقبلية.