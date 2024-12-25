الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً وأمطار متوقعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة لسقوط أمطار، ورطباً ليلاً وفي صباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وشمالية شرقية – شمالية غربية (10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 22:43، والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:47.

أما بحرعمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:08 والثاني عند الساعة 05:55، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 85 35

دبي 26 19 85 30

الشارقة 26 15 80 35

عجمان 25 15 85 35

أم القيوين 27 14 85 40

رأس الخيمة 26 14 90 45

الفجيرة 26 20 70 45

العـين 26 15 90 35

ليوا 25 12 90 40

الرويس 22 14 85 40

السلع 23 13 85 35

دلـمـا 22 18 85 50

طنب الكبرى/الصغرى 25 19 80 40

أبو موسى 25 18 80 35