<b>شرطة أبوظبي تحرر 670 مُخالفة مرورية لغير الملتزمين بإرشادات احتفالية عيد الاتحاد الـ53</b>





حررت مديرية المرور والدورياتالأمنية في شرطة أبوظبي 670 مخالفة رمي مخلفات “الرش بالاسبيريه على الطرقات" من قبل السائقين والركاب والمشاة غير الملتزمين بإرشادات احتفالات عيدالاتحاد الـ 53 في إمارة أبوظبي.

ودعت إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظعلى المظهر الحضاري المشرق لإمارة أبوظبي بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات علىالطريق أثناء القيادة والتي تطبق فيها المادة 71 من قانون المرور ومخالفتها هيالغرامة 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلكالمخالفة.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودهافي توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبهاالبعض منهم بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.

وحثت سائقي المركبات على الالتزاموتنبيه الركاب معهم بضرورة مراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة فيتعزيز السلوكيات الإيجابية موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة مؤكدةأهمية التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة.