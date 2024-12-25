انطلاق تصفيات «جائزة رأس الخيمة للقرآن»

انطلقت أول من أمس التصفيات التمهيدية لـ«جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم»، في دورتها الـ23، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.وتعقد التصفيات التمهيدية في مقر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وتستمر حتى الثاني من يناير المقبل.

وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من المشاركين في مسابقات متنوعة، منها مسابقة القرآن الكريم، والمسابقة النسائية، ومسابقة مزامير آل داود، ومسابقة الأحاديث النبوية الشريفة، وغيرها من المسابقات.

وتضمنت الجائزة مسابقة جديدة هي «مواهب الوطن»، التي فتحت أبوابها للطلاب والطالبات من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة للمشاركة فيها.

وأكد سعادة أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، أن التصفيات التمهيدية حظيت بمشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، مبيناً أن الجائزة تمثل ميداناً إبداعياً يتنافس فيه المتسابقون بجهود خلاقة، ضمن بيئة حاضنة إيجابية تهدف إلى تنمية مواهبهم وتكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم، وهي تسعى للتطوير المستمر عبر مسابقاتها المتنوعة وجودة خدماتها للمشاركين وذويهم.

من جهته قال الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن الدورة الجديدة حظيت بمشاركة 2520 متسابقاً ومتسابقة بإجمالي 1425 من الذكور و1095 من الإناث، من 66 جنسية من مختلف دول العالم الذين يعيشون في وئام وانسجام في دولة الإمارات، واحة التعايش والتسامح.

وأعرب عن تطلعه إلى رؤية إبداعات طلاب المدارس المشاركين في مسابقة مواهب الوطن وكل المسابقات القرآنية والنبوية والثقافية، لافتاً إلى أن التصفيات التمهيدية التي تستمر قرابة أسبوعين على فترتين صباحية ومسائية تتم على يد كوكبة مميزة من لجان التحكيم من الذكور والإناث، من أصحاب الخبرة المتميزة، لتقييم المتسابقين.