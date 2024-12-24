للمرة الأولى في الشرق الأوسط.. دبي تستضيف "المؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب 2025"

تستضيف دبي الدورة الـ 19 من المؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث الطبي العالمي.

ويعد المؤتمر، الذي يقام كل عامين، الحدث الأبرز الذي ينظمه الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب "WFNS"، ويقام تحت شعار "ملتقى عالم جراحة الأعصاب"، ويتوقع أن يستقطب 4000 مشارك من قادة الفكر، وصناع القرار، والمبتكرين، وروّاد التغيير والمؤثرين في مجال العلوم العصبية.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن اختيار الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب دبي لاستضافة هذا المؤتمر المهم هو دليل على التطور المتواصل لاقتصاد المعرفة، والذي ينسجم مع تطلّعات ورؤية قيادتها الرشيدة.

وأضاف أن فعاليات الأعمال تظل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، وتعزيز القطاعات الرئيسية بما فيها الرعاية الصحية والعلوم الطبية، لافتاً إلى أن الحدث سيجمع نخبة من العلماء المتخصصين في العلوم العصبية، إلى جانب أبرز رجال الأعمال والمبتكرين، مما يعزز مكانة دبي كمنارة للابتكار العلمي.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز العلماء رئيس شعبة الإمارات لجراحة الأعصاب رئيس الجمعية الخليجية لجراحة الأعصاب، إن المؤتمر سيجمع نخبة من أمهر الأطباء في جراحة الأعصاب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار ومناقشة الابتكارات الجديدة، وسيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للفعاليات الطبية المتخصصة.

وأضاف أن إمارة دبي حظيت بدعم واسع من القطاعين العام والخاص خلال مراحل التخطيط والتقدم بعطاء استضافة هذا المؤتمر المهم، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة-أبوظبي ودبي الصحية.