«قمة المليار متابع» تنظم 30 ورشة حول«توجهات الإعلام الرقمي»

تنظم قمة المليار متابع خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، 30 ورشة تدريبية، يستعرض فيها خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم.

والذين يتواجدون لأول مرة في المنطقة، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع. ودعت القمة الراغبين في حضور الورش التدريبية إلى التسجيل المسبق من خلال موقعها الإلكتروني:

www.1billionsummit.com. ويقدم كريس دو، الذي يتواجد للمرة الأولى في المنطقة من خلال مشاركته في قمة المليار متابع، ورشة بعنوان «البيع عبر المحادثات مع كريس دو»، أما جاي كلاوس، فيقدم ورشة عمل بعنوان «الإمكانات الكبيرة للاشتراكات الصغيرة»، فيما يقدم أدريان بير ورشة بعنوان «خطة عمل صانع المحتوى: صقل المهارات وتطوير المحتوى الهادف».

ويتحدث جوكس، صاحب موقع «جوكس آرت» في ورشة عن «السرد القصصي بلا حدود مع جوكس». ويكشف فريق عمل «الدحيح»، خلال ورشة تدريبية بعنوان «أسرار الدحيح: من النص إلى الشاشة»، خطوات إنتاج برنامج رقمي من فكرة البرنامج وصولاً إلى مراحل ما بعد الإنتاج.

ويشارك الدكتور خالد غطاس في فعالية حصرية بعنوان «الوعود السبعة»، كما يشارك مساعد الفوزان في فعالية بعنوان «تحدي الـ30 ثانية»، بينما تقدم إليز سوابس، من «أدوبي» سلسلة ورش بعنوان «من إنشاء العلامة التجارية إلى إطلاقها: سلسلة ورش عمل تدريبية حول أدوبي إكسبريس».

ورش تدريبية

وفي السياق نفسه، تنظم القمة ورشاً تدريبية لجميع حاملي تذاكر القمة، حيث يقدم محمد إحسان ورشة بعنوان «تحقيق الربح من الشغف: كيف تصبح منشئ محتوى بدوام كامل؟»، ويقدم ستيفن وومك ورشة بعنوان «تحقيق الانتشار».

ومن فريق «الأخوان بوخش» تقدم روان العدل ورشة «العلامة التجارية والتصميم: كيف تبني علامة تجارية قوية؟»، كما يقدم فريق «الأخوان بوخش» ورشة بعنوان «صناعة محتوى هادف: تعزيز البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي». ويقدم عيسى العوضي، من «معاً ميديا»، ورشة بعنوان «كيف تولد أفكاراً لا نهائية؟»،

كما يقدم أحمد خليفة، ورشة بعنوان «الانتشار باستخدام الذكاء الاصطناعي» أما المدربة مارينا موغيلكو، فتقدم ورشة: «تحقيق نقلة نوعية في المحتوى: إرشادات شخصية مع مارينا موغيلكو». ومحمد الشعار، ورشة بعنوان «التصوير الاحترافي بهاتف آيفون:

الإضاءة والتركيب»، كما يقدم كريم إسماعيل، ورشة «دليل صانعي المحتوى للصحة النفسية»، كما يطرح يوسف عمر، في ورشة «من صناعة المحتوى إلى قطاع الإعلام»، أسس تحويل العلامة التجارية الشخصية إلى منتج يتيح لصانعي المحتوى توسيع نطاق محتواهم وتحويله إلى مشروع بقيمة ملايين الدولارات.

ويقدم محمد فتّال، من شركة الفان جروب، ورشة عمل بعنوان «لا مستحيل! كيف يمكنكم تحقيق الدخل بأقل من 100 ألف متابع؟»، وفي ورشة بعنوان «صناعة المحتوى المستند إلى البيانات: توظيف أدوات التحليل في صناعة المحتوى المؤثر» ويقدمها صلاح ميموني من «ريتش ميديا»، يتمكن المشاركون من إتقان صناعة المحتوى المستند إلى البيانات.

وتقدم رواء الجلاد، ورشة بعنوان «دور التصميم الصوتي في صناعة المحتوى»، كما يقدم كريم جناوي، ورشة «مقدمة حول استخدام تقنيات CGI وVFX في مواقع التواصل الاجتماعي:

دمج الصور المحوسبة مع الواقع»، وفي ورشة بعنوان «أعطني مشكلتك أقدم لك الحل بواسطة الذكاء الاصطناعي»، ويقدمها روكس، صاحب موقع (Rox Codes)، يتلقى فيها أسئلة المشاركين حول التحديات التي تواجههم في صناعة المحتوى. وتقدم ملك هلال من «بوديو»، ورشتين، الأولى بعنوان «مضاعفة إيرادات البودكاست: استراتيجيات تحقيق الدخل بنجاح»، في حين تحمل الثانية عنوان «دليلك لإطلاق بودكاست ناجح».

ويطرح ماكس مونش، خلال ورشة بعنوان «عقد الشراكات المستدامة»، نهجاً مختلفاً للتعامل مع الشراكات. كما يقدم مؤمن طلال ورشة بعنوان «محتوى بالألوان مع دافينشي ريزولف»، وفي ورشة تدريبية بعنوان «تطوير توأمك الرقمي»، ويقدمها نيكولاس ناث من «أيكونيك لابس».