«الإمارات الخيرية» تنفّذ 1451 مشروعاً خلال النصف الأول

نفّذت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي، 1451 مشروعاً خيرياً داخل الدولة وخارجها، توزعت بين بناء 139 مسجداً، وحفر 319 بئراً، بالإضافة إلى تركيب 893 مضخة مياه، وتشييد 21 فصلاً دراسياً، وبناء 7 دور أيتام، و4 مجمعات تنموية، بالإضافة إلى 3 عيادات صحية، و5 منازل للفئات المحتاجة، مع استكمال 60 ملحقاً للمساجد.

وفي موسم رمضان، أطلقت الجمعية واحدة من أبرز حملاتها الإنسانية، حملة «أياماً معدودات»، حيث تم إفطار 73,327 صائماً في الداخل والخارج، وتم توزيع 1500 مير رمضاني على الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى تقديم 4832 زكاة فطر، ضمن أنظمة توزيع دقيقة، تحفظ كرامة المستفيدين، وتضمن وصول العطاء لمن يستحق.

وخلال حملة عيد الأضحى، تم تنفيذ 1044 أضحية خارج الدولة، وتقديم 135 حج بدل.

ووفرت الجمعية كفالات لـ 487 يتيماً، و16 طالب علم، و4 أسر محتاجة، و7 من أصحاب الهمم، و2 من كبار السن، ومعلم قرآن واحد، وهي خطوات عملية نحو بناء مجتمع متكافل قائم على الرحمة والعدالة. كما استفاد 1686 يتيماً من مبادرات متنوعة، شملت كسوة عيد الفطر وعيد الأضحى، والمير الرمضاني، وتوفير الأدوات الكهربائية، والرسوم الدراسية.

وقدمت الجمعية مساعداتها لـ 11,299 أسرة في مختلف أوجه الدعم. وقال عبد الله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية: «إن العمل الخيري هو استثمار في المستقبل، وكل مسجد بُني، وكل يتيم كُفل، وكل صائم أُفطر، هو لبنة في مجتمع أقوى وأرحم وأكثر تكافلاً».