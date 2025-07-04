جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تعزز الأمن المائي العالمي

أسهمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في دعم جهود دولة الإمارات الريادية لتعزيز الأمن المائي العالمي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتشجيع الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، في تأكيد على التزامها الإنساني والتنموي تجاه المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتجسد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، هذا الالتزام، من خلال دعم المبتكرين وتحفيز العقول المبدعة لتطوير حلول فعالة ومستدامة لمعالجة تحديات ندرة المياه حول العالم».

وتتضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، 4 فئات رئيسية تشمل: «المشاريع المبتكرة، الابتكار في البحث والتطوير، الابتكارات الفردية، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات». ومنذ إطلاقها أسهمت الجائزة في تحفيز الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث حول العالم على ابتكار حلول عملية ومستدامة، لمواجهة تحديات شح المياه. واستقطبت الدورة الـ 4 من الجائزة مشاركات من 46 دولة، ما يعكس مكانتها منصة دولية رائدة للابتكار في تقنيات المياه.