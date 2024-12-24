«الطوارئ والأزمات» تحتفل بخريجي برنامجي القيادات الإعلامية والمتحدث الرسمي

احتفلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخريجي برنامج القيادات الإعلامية في الطوارئ والأزمات والبرنامج الوطني للمتحدث الرسمي في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اللذين يأتيان في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية الإعلامية وبناء قيادات وطنية قادرة على إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة واحترافية.

حضر الحفل علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة ، والدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إضافة إلى سيف رحمة الشامسي، نائب مدير عام الهيئة، والدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني.

وأكدت الهيئة أن البرنامجين يجسدان رؤيتها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تحمل مسؤولية التواصل الإعلامي خلال الأزمات، مشيرة إلى أن الإعلام يمثل إحدى أهم أدوات القوة الوطنية الشاملة في إدارة الطوارئ، بما يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع، ونوهت بأن هذه البرامج تعد خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة إعلامية شاملة ومتكاملة.