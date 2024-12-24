شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بـ«درب السلامة 2»

عززت شرطة أبوظبي التوعية ضمن حملة «درب السلامة 2» لموظفي شركات القطاع الخاص بقواعد السلامة المرورية وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها من خلال محاضرة توعية نفذها قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية لموظفي الشركات الخاصة، بهدف تعزيز السلامة للموظفين من السائقين ومستخدمي الطريق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التوعية ركزت على نشر ثقافة السلامة المرورية والتعريف بمخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض السائقين.

مشيداً بردود الأفعال الإيجابية للجمهور مع أهداف «حملة درب السلامة 2» ضمن الأولوية الاستراتيجية، وهي أمن الطرق، التي تركز على تطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والإصابات البليغة.

وألقى المحاضرة المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني من فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بالمناطق الخارجية، محذراً من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وضرورة الالتزام بعدم عبور المركبات الإشارات الضوئية إلا إذا كان مسارها سالكاً لإفساح الطريق للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى في حال تغيير الإشارة الضوئية.