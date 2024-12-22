26 محكماً ومحكمة لجائزة رأس الخيمة للقرآن

عقدت لجنة الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 23، اجتماعاً تعريفياً حول آلية التحكيم في المسابقات المتنوعة التي تشملها الجائزة، بهدف توعية لجان التحكيم بمعايير تقييم المتسابقين.

وشارك في الورشة 26 محكماً ومحكمة من أصحاب الخبرة المتميزة، حيث تم شرح الشروط والمعايير التي سيُقيم عليها المتسابقون خلال الاختبارات.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، إلى جانب عدد من المشرفين من لجان الاختبارات، وذلك استعداداً للتصفيات التمهيدية التي ستنطلق في نهاية ديسمبر الحالي.

وأكد أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أن الجائزة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تنافسية متميزة للمشاركين، من خلال لجان تحكيم ذات كفاءة عالية ومعايير تقييم دقيقة تضمن التعامل الأمثل مع المتسابقين.

وأوضح أن تنظيم الاجتماع التعريفي للجان التحكيم أتى في إطار الاستعداد التام للتصفيات التمهيدية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع المتسابقين.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الجائزة تواصل سعيها للتطوير المستمر في جميع جوانبها، بما في ذلك عملية التحكيم، من خلال تحديث لائحة التحكيم لتشمل المسابقة الجديدة التي تخص طلاب المدارس وهي مسابقة «مواهب الوطن».

مشيراً إلى أن الاجتماع هدف لتوضيح آلية التحكيم ومعاييره لتناسب جميع الفئات تحت إشراف فريق العمل، مما يسهم في تحسين جودة التحكيم ودقة اتخاذ القرارات لكل اختبار، مؤكداً أن التصفيات التمهيدية ستنطلق في نهاية ديسمبر الحالي حتى يناير القادم، ونحن بأشد الحماسة لرؤية إبداعات المتسابقين وقدراتهم الخلاقة خلال الاختبارات، متمنين لهم التوفيق والنجاح.