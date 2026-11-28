

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، محمد مطر المنصوري في منزله بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.



ورحب محمد مطر المنصوري وأفراد أسرته بسموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، ومثمنين حرص سموه على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، وما تعكسه هذه اللفتة من اهتمام وتقدير.



وتبادل سموه مع أفراد الأسرة الأحاديث الودية، التي عكست عمق الروابط التي تجمع القيادة بأبناء الوطن، وحرصها على تعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي.



وأعرب الحضور عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بدوام الصحة والعافية، داعين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.



تواصل

وزار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سعيد محمد السويدي في منزله بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.



ورحب سعيد محمد السويدي وأفراد أسرته بسموه، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، ومثمنين اهتمام سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم، وما تمثله هذه الزيارة من لفتة تعكس متانة العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن.



وتبادل سموه مع أفراد الأسرة الأحاديث الودية، واستمع إلى أحوالهم، في أجواء سادها الود والتقدير، بما يجسد نهج التواصل والتلاحم الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة.



وأعرب الحضور عن خالص دعواتهم بأن يحفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويواصل عليها مسيرة الخير والنماء.



رافق سموه خلال الزيارتين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.