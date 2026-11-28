سجلت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى أكثر من 3 عقود، إذ ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة في الدولة من 10.1 % عام 1990 إلى 23.3 % عام 2024، بزيادة بلغت 13.2 نقطة مئوية، فيما تجاوز متوسط النمو السنوي المركب لهذه النسبة نظيره العالمي والعربي والإقليمي، بما يعكس فاعلية السياسات والتشريعات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأظهرت بيانات كتاب «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1970 – 2024»، الصادر عن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والذي يوثق مسيرة التنمية في الدولة على مدى أكثر من 5 عقود، ويرصد التطورات التي شهدتها مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب مؤشرات تمكين المرأة، أن متوسط النمو السنوي المركب لنسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة في الإمارات بلغ 2.5 % خلال الفترة من 1990 إلى 2024، مقابل 0.1 % عالمياً، و0.7 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما سجلت الدول العربية معدل نمو سالباً بلغ 0.1 %-.

وتعكس هذه المؤشرات التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية، وما رافقها من توسع في الفرص التعليمية والمهنية المتاحة أمام المرأة، وتنوع في مجالات العمل، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لمشاركتها في مختلف القطاعات، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

حضور متنامٍ

وتُظهر المؤشرات المسجلة عبر السنوات تنامي حضور المرأة في سوق العمل الإماراتي على مدى العقود الماضية، إذ ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة من 10.1 % عام 1990 إلى 12.4 % عام 2000، وصولاً إلى 16.8 % عام 2010، قبل أن تسجل ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ 22.4 % عام 2019. وواصل المؤشر تسجيل مستويات مرتفعة خلال السنوات التالية، ليبلغ 22.8 % عام 2021، فيما استقر عند 22.3 % خلال عامي 2022 و2023، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 23.3 % عام 2024، مسجلاً أعلى مستوى بين السنوات التي شملتها الدراسة.

حصة

وبلغت الزيادة في حصة المرأة من إجمالي القوى العاملة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 نحو 4.4 نقاط مئوية، فيما سجلت الفترة من 2010 إلى 2019 زيادة بلغت 5.6 نقاط مئوية، ما يعكس تسارع وتيرة نمو مشاركة المرأة في سوق العمل خلال تلك المرحلة. وعلى الرغم من التفاوت المحدود في النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة، فإن الاتجاه العام للمؤشر يعكس تقدماً طويل الأمد في تعزيز الحضور النسائي ضمن القوى العاملة، إذ أصبحت النساء يشكلن ما يقارب ربع إجمالي القوى العاملة في الدولة.

مؤشرات عالمية

وتبرز خصوصية التجربة الإماراتية عند مقارنة معدل نمو المؤشر بالمعدلات المسجلة عالمياً وإقليمياً، إذ بلغ متوسط النمو السنوي المركب في الدولة 2.5 %، أي نحو 25 ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.1 %، وأكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 0.7 %. وفي المقابل، سجلت الدول العربية معدل نمو سالباً بلغ 0.1 %، فيما حافظت الإمارات على معدل نمو إيجابي، ما يبرز تميز أدائها في تعزيز مشاركة المرأة ضمن القوى العاملة.

وتعكس هذه النتائج حجم التحول الذي شهدته الدولة في مشاركة المرأة خلال العقود الماضية، كما تبرز خصوصية تجربتها مقارنة بالمعدلات المسجلة عالمياً وعربياً وإقليمياً. وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التقدم الذي أحرزته الإمارات في توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات النسائية ضمن سوق العمل.

مجالات مهنية

وأسهم التوسع في القطاعات الخدمية والتعليمية والتقنية في فتح مجالات مهنية جديدة أمام المرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في سوق العمل، بالتوازي مع السياسات الداعمة للمساواة والإصلاحات التشريعية والبرامج التعليمية التي ساعدت على تعزيز حضورها في الحياة المهنية. ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية أحد المحاور المهمة في قراءة تطور المشاركة النسائية، إذ يرتبط اتساع نطاق الفرص المهنية بقدرة الاقتصاد على استحداث وظائف تتناسب مع مختلف المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات.

ومع التحولات المتسارعة في سوق العمل، تزداد أهمية توسيع مشاركة المرأة في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، لما تمثله من مجالات تدعم نمو الاقتصاد، وتفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من الكفاءات. كما تبرز أهمية مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للتغيرات في احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص انتقال المرأة من مرحلة التعليم إلى الحياة المهنية، ويدعم قدرتها على الاستمرار والتطور الوظيفي.

بيئة عمل داعمة

وتؤدي بيئات العمل المرنة دوراً مهماً في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما يدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب السياسات التي تعزز المساواة وتوفر فرصاً أوسع للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها. ولا يقتصر دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة على توفير الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى تهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار في العمل، وتطوير مهاراتها، والتدرج في مسارها المهني، بما يسهم في استدامة وجودها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتبرز في هذا السياق أهمية تطوير أنماط العمل التي تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والمهنية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا في إيجاد خيارات أكثر مرونة، بما يتيح للمرأة مواصلة مسيرتها المهنية في مختلف مراحل حياتها. كما يمثل الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر أحد المسارات الداعمة لاستدامة المكاسب المحققة، خصوصاً في ظل التحولات التقنية التي تعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

آفاق مستقبلية

ويعد مؤشر نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة أحد المقاييس التي ترصد حضور المرأة في النشاط الاقتصادي، إذ يعكس التركيبة النسبية للقوى العاملة بين الجنسين، ويشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر ممن يقدمون العمل لإنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. وتبرز أهمية المشاركة النسائية في دورها في توسيع قاعدة الكفاءات والمهارات المتاحة أمام المؤسسات، وتعزيز الاستفادة من رأس المال البشري، بما يدعم تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويسهم في تنويع الخبرات والمواهب داخل سوق العمل.

ولا يقتصر تقييم المشاركة الاقتصادية للمرأة على نسبتها من إجمالي القوى العاملة، بل يشمل طبيعة الوظائف التي تشغلها، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية، ومستويات الأجور، وفرص التطور المهني، وهي مؤشرات تساعد على قياس نوعية مشاركتها إلى جانب حجمها.

وتفتح المؤشرات التي رصدها الكتاب آفاقاً جديدة أمام المرأة في سوق العمل، خصوصاً مع تنامي الفرص المهنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتيح مجالات أوسع لتوظيف الكفاءات النسائية في القطاعات المستقبلية. وتكتسب متابعة هذه المؤشرات أهمية خلال السنوات المقبلة لرصد التحولات في مشاركة المرأة، وتقييم أثر المتغيرات الاقتصادية والتقنية على فرصها المهنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.