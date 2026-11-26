



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 58، والذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع جامعة خورفكان، وذلك في قاعة الرازي بالجامعة.

وشهد الحفل تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، بدرع اتحاد الجامعات العربية، حيث تسلم سمو نائب حاكم الشارقة التكريم من الدكتور عمرو عزت سلامه، الأمين العام للاتحاد، وذلك عرفاناً وامتناناً بدور سموه الكبير في دعم التعليم والمؤسسات الأكاديمية داخل وخارج إمارة الشارقة لعقود طويلة، حيث جسّدت مسيرة سموه العلمية والقيادية نموذجاً استثنائياً يجمع بين الفكر والعمل، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على آفاق المعرفة الإنسانية، فضلاً عن عطائه الممتد إلى بناء العقول وصناعة الإنسان.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً أعرب فيها عن فخرهم واعتزازهم بتكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن إهداء درع اتحاد الجامعات العربية إلى سموه يحمل امتنان الجامعات العربية لمواقف سموه الراسخة وإيماناً بقيمة التعاون الأكاديمي العربي بين الجامعات، والتقدير لمسيرة سموه في التعليم العالمي والبحث العلمي.

واستعرض عجمي جوانب من إنجازات سموه في التعليم والثقافة في إمارة الشارقة وخارجها، بدءاً من إنشاء المؤسسات التعليمية المتنوعة والمجمعات والمراكز الثقافية والعلمية، إلى توفير البيئة الأكاديمية والبحثية المتنامية، والمشروعات الثقافية المتنوعة، والعناية باللغة العربية، إلى جانب الاهتمام بالتاريخ والثقافة والفنون والآداب، من خلال مؤسسات ومراكز ثقافية تمتد من الشارقة إلى مدن عربية وعالمية، تجد فيها الأجيال الشابة فرصاً للتعبير والإبداع.

وأكد الدكتور فراج العجمي، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها، دعم الجامعة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات العربية واتحادها، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع كل المنظمات والمؤسسات العربية المعنية، من أجل دعم المبادرات والمشروعات المشتركة، وتفعيل الاستراتيجيات العربية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وفاء وتقدير وألقى الدكتور عمرو عزت سلامه، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، كلمة أشار فيها إلى إن للاتحاد مع صاحب السمو حاكم الشارقة علاقة تاريخية يعتز بها ويستحضرها بكل وفاء وتقدير، ففي الـ 28 من أبريل عام 2009، تفضل سموه بافتتاح المقر الدائم للأمانة العامة للاتحاد في العاصمة الأردنية عمّان، ذلك الصرح الذي تكفل بكامل تكاليف إنشائه وتأثيثه وتجهيزه، ليكون بيتاً جامعاً للجامعات العربية، ولم يكن هذا العطاء مجرد إسهام في تشييد مبنى، بل رسالة عميقة تؤكد إيمان سموه بضرورة العمل الأكاديمي العربي المشترك، وتقديراً لهذا العطاء والمواقف التاريخية الداعمة لمسيرته، منح اتحاد الجامعات العربية سموه ميداليته الذهبية ورئاسته الفخرية عام 2009.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية حفل الافتتاح، بتسليم شهادات عضوية جامعتي خورفكان والذيد في اتحاد الجامعات العربية، كما تفضل بتكريم الجهات الراعية وشركاء المؤتمر.