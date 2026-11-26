

حذّر الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، واستشاري الطب النفسي للأطفال واليافعين، من استغلال أسر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد عبر الترويج لعلاجات غير مثبتة علمياً، تقوم على وعود بالشفاء السريع والنتائج المضمونة، من دون أدلة موثوقة تدعم فاعليتها، ما قد يربك قرارات الأسر ويحمّلها أعباء مالية، فضلاً عن احتمال إلحاق الضرر بالأطفال.

وحدّد البنا، في منشور توعوي بعنوان «تجارة الوهم واضطراب طيف التوحّد»، عشر علامات تساعد الأسر على كشف الادعاءات العلاجية المضلّلة، إلى جانب خمسة أسئلة ينبغي طرحها قبل الموافقة على تجربة أي علاج يُعرض على أطفالهم.

عود مضلّلة

وتتمثل العلامة الأولى في تقديم المنتج باعتباره علاجاً شافياً، مع وعود بنتائج سريعة أو مضمونة، قد تصل إلى وصفه بـ«المعجزة». أما الثانية فتظهر في استخدام عبارات دعائية مثل إخراج الطفل من «قوقعة التوحّد»، أو وصف العلاج بأنه «لا مثيل له»، من دون توضيح الفائدة المتوقعة أو كيفية قياسها.



وتتمثل العلامة الثالثة في الاستناد إلى نظريات المؤامرة، عبر الإيحاء بأن المروّج يمتلك معلومات عن أسباب التوحّد يخفيها الأطباء عن الأسر، أو التشكيك في الأطباء والجامعات والمؤسسات العلمية والجهات الصحية.



أما الرابعة فتتعلق بتضارب المصالح، عندما يكون الشخص الذي يوصي بالعلاج هو نفسه المستفيد من بيعه، كأن ينتهي الإعلان الترويجي برابط مباشر لشراء المنتج منه. وتتمثل الخامسة في ادعاء حصرية العلاج، وتصويره على أنه غير متاح إلا لدى شخص بعينه أو في بلد محدد.

تسويق بالإيحاء

وتشمل العلامة السادسة اختيار أسماء للمنتجات توحي بالنتيجة العلاجية المنشودة، مثل إطلاق اسم «تكلّم» على منتج يُسوّق للأسر باعتباره وسيلة لمساعدة الطفل على الكلام، بما يجعل الاسم نفسه يحمل وعداً لم تثبت صحته علمياً.

أما السابعة فتتمثل في توظيف مصطلحات وصور تبدو علمية لإضفاء المصداقية على ادعاءات غير مثبتة، مثل عرض صور لتأثير مادة الكازين في الدماغ، في سياق يوحي بوجود علاقة بينها وبين التوحّد، من دون تقديم أبحاث تثبت ذلك.

وتتمثل العلامة الثامنة في الاعتماد على الإعلانات المدفوعة والتجارب الشخصية للترويج للعلاج، بما فيها مقاطع لأشخاص يتقاضون مقابلاً للإشادة به، فيما لا تقدم هذه الشهادات بحد ذاتها دليلاً علمياً على فاعليته.

علاج لكل شيء

وأشار البنا إلى أن العلامة التاسعة تظهر عندما يُسوّق المنتج نفسه لعلاج حالات مختلفة، مثل التوحّد وفرط الحركة والصداع والشقيقة، أو عندما تُعرض فحوص الحساسية الغذائية على أسر الأطفال ذوي التوحّد باعتبارها وسيلة علاجية، رغم الترويج للفحوص نفسها لأغراض أخرى، مثل تحسين نضارة البشرة.

أما العلامة العاشرة فتتمثل في الجزم بأن العلاج لا يسبب أي آثار سلبية، وهو ادعاء يستدعي الحذر، إذ لا ينبغي التعامل مع أي تدخل علاجي باعتباره خالياً تماماً من المخاطر.

خمسة أسئلة

ولم يقتصر تحذير البنا على كشف أساليب التسويق المضلّل، بل تناول أيضاً كيفية تقييم الأسر لأي تحسّن قد تلاحظه لدى الطفل بعد استخدام أحد المنتجات. وأوضح أن اقتناع الأهل المسبق بفاعلية العلاج قد يؤثر في تقديرهم للنتائج، كما قد ينسبون إليه مهارات أو تطورات كانت موجودة لدى الطفل قبل بدء استخدامه.

ودعا الأسر إلى طرح خمسة أسئلة قبل تجربة أي علاج: ما الأساس العلمي الذي يستند إليه؟ وهل توجد أبحاث معتمدة ومنشورة تدعم استخدامه؟ وما الفائدة المحددة المتوقعة للطفل، وكيف يمكن قياسها؟ وما آثاره السلبية المحتملة، وكيف ينبغي التعامل معها؟ وهل العلاج معتمد في الدولة أو مرخّص من الجهة الصحية المختصة؟

كما حذّر من تسويق ممارسات مثل الأكسجين المضغوط، واستخلاب المعادن، والخلايا الجذعية، والحميات الغذائية بوصفها علاجات لاضطراب طيف التوحّد، داعياً الأسر إلى التحقق من الأدلة العلمية والمرجعيات الصحية قبل الانسياق وراء الوعود الإعلانية.