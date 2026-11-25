محمد بن راشد بن محمد يحضر الحفل



شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، احتفالية «أفراح الإمارات» بمشاركة 277 عريساً في مدينة إكسبو دبي، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

وهنّأ سموّهم العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنين لهم التوفيق والسعادة في حياتهم الزوجية، والنجاح في تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

وعبّر العرسان وذووهم عن شكرهم على حضور سموهم حفل زفافهم، معربين عن امتنانهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على إطلاق هذه المبادرة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب لتكوين أسر ناجحة تسهم في بناء مجتمع متماسك يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» بالتعاون مع وزارة الأسرة.