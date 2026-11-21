حصة بوحميد: نعمل على توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات اجتماعية





في إطار توجهاتها نحو استشراف مستقبل العمل الاجتماعي وتطوير خدمات أكثر استباقية، استعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي في أسبوع دبي للمستقبل 2026 مبادرات ومشاريع مبتكرة توظّف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على استشراف الاحتياجات ومواكبة المتغيرات المجتمعية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرتقي بكفاءة الخدمات وجودة حياة أفراد المجتمع.



حصة بنت عيسى بوحميد: الابتكار التقني ركيزة لتطوير منظومة اجتماعية أكثر استباقية وتكاملاً



وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن الهيئة تواصل قيادة منظومة اجتماعية متكاملة، تستند إلى سياسات مرنة وخدمات استباقية وشراكات استراتيجية، وتواكب التحولات المستقبلية بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز جودة الحياة للأفراد والأسر.



وقالت معاليها: إن توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات، ورفع كفاءة التكامل بينها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية، إلى جانب توسيع فرص التمكين ودعم استقلالية الأفراد والأسر.



وأضافت معاليها: إن مشاركة الهيئة في أسبوع دبي للمستقبل تجسد توجهها نحو توظيف الابتكار لخدمة الإنسان، وتحقيق التوازن بين التطور التقني والمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومساعدة الأسر على فهم تطبيقاته ومواكبة تطوراته، بما يعزز جاهزية المجتمع لمتغيرات المستقبل.



مشاريع الابتكار والتحول الرقمي

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أربعة مشاريع رئيسة عبر شاشات تفاعلية، تشمل منصة إدارة الحالات الموحدة (UCMS)، التي تشارك في تطبيقها 23 جهة حكومية، والحائزة المركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية، تقديراً لدورها في تعزيز تكامل إدارة الحالات الاجتماعية وتنسيق الخدمات المقدمة للمتعاملين.



كما استعرضت استراتيجية دبي للتمكين، التي ترتكز على مسارين متكاملين هما التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ويهدفان إلى تطوير قدرات الأفراد والأسر، وتعزيز استقلاليتهم المالية والاجتماعية، من خلال تهيئة الفرص الداعمة لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع، والانتقال نحو الاعتماد على الذات وتحقيق الاستدامة في مسارات التمكين.



وقدمت الهيئة منصة أجيال دبي للذكاء الاصطناعي (GenAI Platform)، وهي مبادرة تفاعلية تهدف إلى مساعدة الأسر في دولة الإمارات على فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء حوار واعٍ مع أطفالهم حول استخداماتها، وتحويل المعرفة إلى ممارسات يومية مسؤولة، بما يعزز الوعي الرقمي داخل الأسرة.



وأتاحت الهيئة كذلك للزوار التفاعل مع لعبة «فريج 2071»، التي تقدم تصوراً مستقبلياً لمدينة دبي، وتستكشف ملامح الحياة في المستقبل من خلال تجربة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والتفكير الاستشرافي.



ورشة تفاعلية

وشاركت الهيئة في ورشة تصميم مشتركة بعنوان «كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تصميم الخدمات الاجتماعية؟»، أدارتها لطيفة الشحي، مديرة المرصد الاجتماعي، بمشاركة خبراء ومختصين ومطوري حلول الذكاء الاصطناعي وممثلين عن المجتمع.

وبحثت الورشة سبل توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في استشراف الاحتياجات المجتمعية، ورصد التحديات مبكراً، وتطوير خدمات أكثر تخصيصاً وسهولة في الوصول.



كما ناقش المشاركون أربعة محاور رئيسة شملت رصد التحديات الاجتماعية والتدخل المبكر، وتصميم خدمات استباقية تواكب المراحل المفصلية في حياة الأفراد والأسر، وتعزيز شمولية الخدمات، ودعم استقرار الأسرة وجودة حياتها، إلى جانب تحديد حالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مركزية الإنسان والحفاظ على دور الخبرة المهنية في تصميم الخدمات واتخاذ القرارات.