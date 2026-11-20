



شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل افتتاح مهرجان كامبريدج للفنون الإسلامية، الذي يقام في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بالفنون والثقافة الإسلامية.

وأكّد سموّه أهمية المهرجان في إبراز الفنون الإسلامية، والاحتفاء بحضورها في المشهد الثقافي العالمي المعاصر، وتعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات. وأشار سموّه إلى المكانة التي تُوليها إمارة الفجيرة للشراكات الدولية في مجال الثقافة والفنون، برؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه للقطاع الثقافي، وترسيخ دوره في صون الموروث الحضاري، وتعزيز الحضور الثقافي للإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويكتسب المهرجان أهمية تاريخية خاصة، لارتباطه بمهرجان «عالم الإسلام»، الذي افتتحته الملكة إليزابيث الثانية عام 1976، وشهد مشاركة إماراتية بارزة، تمثّلت في افتتاح المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إحدى فعالياته، في تجسيد مبكّر لاهتمام دولة الإمارات بتعزيز الحوار الثقافي والحضاري، والانفتاح على ثقافات العالم.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالحدث الثقافي العالمي، وبأهدافه التي تسهم في إحياء الفنون الإسلامية، وإبرازها عبر مختلف أشكال التعبير الفنيّة، ونقل جمالياتها وإرثها الغني، ومشاركته مع مختلف أنحاء العالم. حضر افتتاح المهرجان الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.