



حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ سالم إلى كريمة الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في قاعة البيت متوحد برأس الخيمة.

كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه طارق بن كايد بن محمد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة الشيخ محمد بن راشد بن أحمد المعلا.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.