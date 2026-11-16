الشاشات تربك عادات الأطفال الغذائية وتهدد صحتهم النفسية

حذرت مختصات من تداعيات الاستخدام المفرط للأطفال للأجهزة الذكية والشاشات، لما يتركه من آثار في صحتهم النفسية وسلوكياتهم اليومية وعاداتهم الغذائية، مؤكدات أن الانغماس في الألعاب الإلكترونية ومشاهدة المحتوى الرقمي لساعات طويلة قد يرتبط بالتوتر وضعف التركيز وتراجع التحصيل الدراسي، فضلاً عن تأثيره في طريقة تناول الطعام، إذ يفقد الطفل انتباهه إلى نوعية الغذاء وكمياته، وقد يفرط في تناول الوجبات الخفيفة والسكريات دون إدراك.

وشددن على أهمية تعزيز الرقابة الأسرية وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة، والحرص على تناول الوجبات بعيداً عن المشتتات الرقمية، إلى جانب إحياء التواصل الأسري واجتماع أفراد العائلة حول مائدة واحدة، بما يسهم في ترسيخ العادات الصحية وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.

ضغوط نفسية

وأكدت الدكتورة شيخة شيخان سيف، أخصائية التغذية العلاجية في دبي الصحية، أن قضاء الأطفال ساعات طويلة أمام الشاشات والألعاب الإلكترونية قد يوقعهم في فخ الاستخدام القهري للأجهزة، ويضعهم تحت ضغط عصبي وتوتر مستمرين، لا تقتصر تداعياتهما على الصحة النفسية والجسمانية، بل تمتد إلى أنماطهم الغذائية وسلوكهم أثناء تناول الطعام.

وأوضحت أن الانشغال المستمر بالشاشات قد يضعف انتباه الطفل إلى وجباته، ويجعله أقل وعياً بكميات الطعام التي يتناولها، ما يستدعي الاهتمام بتنظيم أوقات الوجبات وإبعاد الأجهزة.

ودعت إلى تدخل أسري واعٍ يقوم على تنظيم أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتحقيق التوازن بين الدراسة والترفيه والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي، مع الحرص على تناول الطعام في أجواء هادئة بعيداً عن الشاشات، بما يعزز العادات الغذائية السليمة ويساعد الأطفال على بناء نمط حياة صحي ومتوازن.

في البعد الاجتماعي والأسري، أكدت عائشة علي بالجافلة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤيتي للأسرة، أن الجلوس الطويل للأطفال أمام الشاشات والأجهزة الذكية قد يقود إلى سلوكيات غذائية غير صحية، أبرزها الشراهة واضطرابات الأكل وضعف الانتباه إلى كميات الطعام ونوعيته.

ولفتت إلى أن الغذاء لا يرتبط بالاحتياجات الجسدية وحدها، بل يتصل أيضاً بذاكرة الإنسان وعواطفه وحالته النفسية، ما يجعل البيئة المحيطة بتناول الطعام عاملاً مهماً في تشكيل علاقة الطفل بالغذاء.

وأوضحت أن انشغال أفراد الأسرة بالأجهزة الإلكترونية، حتى خلال الوجبات، أسهم في تراجع فرص التواصل المباشر بينهم، داعية إلى إحياء مفهوم التواصل الأسري العميق، والحرص على اجتماع أفراد العائلة حول مائدة واحدة، ولو مرة يومياً، بعيداً عن الهواتف والأجهزة الذكية.

وأكدت أن المائدة الأسرية ليست مجرد مساحة لتناول الطعام، بل فرصة للحوار ومتابعة أحوال الأبناء والتعرف إلى مشاعرهم واحتياجاتهم، وتعزيز قيم الألفة والرحمة والانتماء، مشيرة إلى أن الروابط الأسرية المتينة تشكل أحد أهم مصادر الدعم النفسي والاجتماعي للطفل.

عادات غذائية

من جانبها، أكدت الدكتورة ندى محمد المشقح، اختصاصية الأمراض الوراثية، أن الجلوس الطويل أمام الأجهزة والشاشات يعمل بوصفه «مشتتاً إدراكياً» يحجب انتباه الطفل عما يتناوله من طعام، ما قد يدفعه إلى الإفراط في استهلاك السكريات والوجبات الخفيفة غير الصحية.

وأوضحت أن العادات الغذائية التي يكتسبها الطفل خلال مرحلة الطفولة تؤدي دوراً مهماً في صحته المستقبلية، ولا سيما لدى الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض مثل السكري، ما يستدعي الاهتمام بنوعية الغذاء والحد من الإفراط في تناول السكريات والوجبات غير الصحية، خصوصاً أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وحذرت من الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية في الجهاز الهضمي والصحة العامة للأطفال واليافعين، مؤكدة أن المسؤولية الأسرية لا تقتصر على تحديد ساعات استخدام الأجهزة، بل تشمل أيضاً مراقبة نوعية الطعام الذي يتناوله الأبناء أثناء انشغالهم بالشاشات، وتعزيز العادات الغذائية الصحية القائمة على الوعي والاعتدال.

أكل بلا وعي

وتعكس تجارب الطلبة جانباً من تأثير الشاشات في العادات الغذائية اليومية، إذ تشير الطالبة ميس محمد نور عودة إلى أنها تقضي أكثر من أربع ساعات يومياً أمام الأجهزة الذكية والتلفزيون، للدراسة والترفيه، موضحة أنها كثيراً ما تجد نفسها تتناول الطعام أثناء متابعة المحتوى الرقمي دون انتباه إلى الكميات أو الإحساس بالشبع، ما يجعلها تتأرجح بين الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة والانقطاع عن الطعام، بحسب انشغالها بالشاشة.

من جانبها، تقول الطالبة شام بيطار إنها تقضي نحو ثلاث ساعات في الدراسة، إلى جانب ساعات أخرى للترفيه ومشاهدة التلفزيون، مشيرة إلى أنها لاحظت أن متابعة الشاشات تجعلها تستغرق وقتاً أطول في تناول الطعام، دون انتباه دقيق إلى الكميات التي تستهلكها، في حين يساعدها تناول وجباتها بعيداً عن الأجهزة على التركيز في الطعام وتقدير الكميات بصورة أفضل.

وتعكس التجربتان اختلاف أنماط تناول الطعام في ظل الانشغال بالأجهزة الإلكترونية.