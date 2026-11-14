ذياب بن محمد يعزي أُسر ضحايا حادث الفجيرة المروري



قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لهم ضحايا الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة وأودى بحياة 14 شخصاً.

وقدَّم سموّه العزاء في وفاة كل من محمد راشد الكندي، وخلفان سعيد المزروعي، وراشد موسى الدرمكي، وهاجر سالم خميس مرزوق المسماري، وعبدالله حمد الحفيتي، وسهير سعيد أحمد اليماحي، ومريم عبدالرحمن الحمادي، وآمنة سيف النقبي، وأحلام سيف النقبي، وأحمد ثاني جمعة المجيردي، ومحمد إسماعيل توبيليكات، وميسنا جوبين توبيليكات، ومحمد فايز نالاكات فاضل.

كما زار سموّه المصابين في مستشفيات الفجيرة واطمأن على أحوالهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجالس العزاء، عن صادق تعازيه ومواساته لأُسر الضحايا، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.