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نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والشريفي في العين

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن هدفه العامري بمناسبة زفاف نجله "شهاب"، إلى كريمة سعيد نخيره بن عزيز الشريفي، ونجله "مسلم" إلى كريمة عوض قنازل بن خنيبان العامري وذلك في مجلس الوطن في زاخر، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار. 