شرطة دبي تعرض إبداعات النزلاء والنزيلات في القرية العالمية



في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين النزلاء والنزيلات تشارك الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي في القرية العالمية بموسمها الـ31، بمعرض لمنتجات وإبداعات النزلاء والنزيلات، مقدمة نحو 157 منتجاً حرفياً، في خطوة تجسد حرصها على تحويل مهارات النزلاء إلى فرص للعمل والإنتاج، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم.

وأكد العميد سلطان عبد الله العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن العمل والتأهيل المهني ركيزتان أساسيتان في المنظومة الإصلاحية، لما لهما من دور في استثمار أوقات النزلاء بصورة إيجابية، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والإتقان، وإكسابهم مهارات عملية، تعزز ثقتهم بقدراتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمستقبل.



وقال: «نحرص على تنفيذ سياسات التأهيل والإصلاح في مختلف البرامج المهنية والرياضية والتعليمية والدينية، وهدفنا أن يغادر النزيل أو النزيلة المؤسسة الإصلاحية وهو يمتلك حرفة يتقنها، وثقة بقدرته على العمل والانخراط بالمجتمع، وفرصة حقيقية لبدء مرحلة جديدة من حياته، فكل ساعة يقضيها في التعلّم والإنتاج هي استثمار في مستقبله، وكل مهارة يكتسبها يمكن أن تصبح مصدر رزق، يعينه على الاستقرار والاعتماد على النفس بعد الإفراج».

وأوضح العميد العويص أن النزلاء يتقاضون رواتب ثابتة مقابل أعمالهم الحرفية والإنتاجية، بما يمنح جهودهم قيمة ملموسة، ويحفزهم على مواصلة التعلم وتطوير مستوى منتجاتهم، ويعزز إدراكهم للعلاقة بين العمل والإتقان والعائد المادي، مشيراً إلى أن التأهيل المهني يربط التدريب بالممارسة، ويتيح للنزلاء اختبار قدراتهم وتطويرها من خلال إنتاج أعمال قابلة للتسويق.



وأضاف: «إن عرض منتجات النزلاء أمام الجمهور يمنحهم حافزاً إضافياً للإبداع، ويؤكد لهم أن المجتمع يقدّر جهودهم، ويدعم خطواتهم نحو التغيير الإيجابي، ونحرص على تعزيز علاقاتنا مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل وتسويق المنتجات، بما يدعم استدامة هذه الجهود، ويعزز فرص النزلاء في العمل والإنتاج بعد قضاء فترة المحكومية».