طاولة تدريب تستلهم قيم الاتحاد في دمج أصحاب الهمم



تستلهم طاولة تدريب أصحاب الهمم، المقرر عرضها ضمن فعاليات «المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم ICOH2033»، من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، قيم الاتحاد في تعزيز قيم الوحدة والتكامل من خلال نموذج تدريبي تفاعلي يجمع بين الأبعاد الوطنية والإنسانية والمهنية.

وتضم الطاولة سبع محطات تدريبية تتيح لأصحاب الهمم من المكفوفين وأسرهم، إلى جانب الكوادر الصحية والمهنية المساندة، فرصاً مشتركة للتدريب والتأهيل، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في مجالات الرعاية والتمكين، ويدعم مشاركة أصحاب الهمم في بيئات العمل والحياة المجتمعية.

وجاء تصميم الطاولة بمبادرة من جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة «Celestial Cocoon» الاجتماعية، المتخصصة في تصميم البيئات الحسية والغرف العلاجية والأثاث الشامل المستند إلى العلوم العصبية لدعم أصحاب الهمم والأطفال، وبالشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في خطوة توظف الابتكار في التصميم لتطوير بيئات تدريبية تراعي الاحتياجات المختلفة.

وقال البروفيسور الدكتور نهيان هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، لـ «وام»: إن الطاولة صممت بشكل دائري يضم سبع وحدات تدريبية موزعة حول مركز مشترك، تجسيداً للإمارات السبع وقيم الاتحاد والتكامل، وتوفر مساحة تفاعلية تجمع المشاركين حول أهداف تدريبية مشتركة، مشيراً إلى أنها تضم تجهيزات رقمية مخصصة للتدريب، روعي في تصميمها احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، بما يعزز سهولة الوصول ويهيئ بيئة ملائمة لمشاركة مختلف الفئات.

وأوضح أن التجربة التدريبية تستهدف أصحاب الهمم من المكفوفين، إلى جانب الأمهات والآباء والمساعدين الصحيين والفنيين المهنيين، من خلال مراحل تراعي احتياجات كل فئة، وتعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الأسرة والكوادر المتخصصة، بما يدعم قدرات المحيطين بأصحاب الهمم في مجالات الرعاية والتأهيل والمساندة، ويسهم في تنمية مهارات المكفوفين وتعزيز استقلاليتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة المجتمعية والمهنية.

وأشار إلى ارتباط الفكرة التصميمية للطاولة بالهوية البصرية للمؤتمر، المستلهمة من طاولة المؤتمرات بوصفها مساحة جامعة لتبادل الأفكار وتحفيز التفكير النقدي والمساهمة في صياغة المستقبل، موضحاً أن حرف «O» الواسع في الهوية يجسد مفاهيم الانفتاح والمساواة والتعاون بعيداً عن التراتبية الهرمية، فيما يعكس غياب الرأس المحدد للطاولة مبدأ تكافؤ المشاركين، وأهمية تلاقي الأصوات والتخصصات ووجهات النظر المتنوعة في تطوير منظومة الصحة المهنية.

ونوه إلى أن الفتحة في تصميم الطاولة تحمل دلالة تتجاوز الجانب التشكيلي، إذ تجسد ممراً مفتوحاً ودعوة للمشاركة، وترمز إلى سهولة الوصول والشمول، مستحضرة تقليد الباب المفتوح في الثقافة العربية وما يحمله من معاني الترحيب والضيافة.