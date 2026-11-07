«كهرباء دبي» تنظم تحدي التسلق الثلجي



وسط أجواء حماسية حافلة بالتنافس الإيجابي وروح الفريق الواحد نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «تحدي التسلق الثلجي»، بالتعاون مع «متزلجي الإمارات» في «سكي دبي» بمول الإمارات، بمشاركة أكثر من 50 موظفة.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «يشهد تحدي التسلق الثلجي إقبالاً إيجابياً متزايداً، ما جعله جزءاً أساسياً من الفعاليات التي ننظمها لتعزيز سعادة الموظفات، وتوطيد أواصر التعاون والتواصل والعمل المشترك، وتسهم هذه الفعاليات في تطوير مهارات الموظفات، وترسيخ ثقتهن بقدرتهن على تجاوز التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب تحفيزهن على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وتبني نمط حياة صحي ومستدام».

وأشارت الموظفات المشاركات إلى أهمية الأنشطة الرياضية في تعزيز جودة حياتهن، وتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة. وأضافت المشاركات أن تنوع مستويات الصعوبة في المسارات والمنحدرات الثلجية في «سكي دبي» أتاح لهن فرصة اختبار قدراتهن البدنية، وترسيخ قيم المثابرة والعمل الجماعي.