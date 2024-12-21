شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة استكمال التجهيزات لاستقبال زوار الإمارة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى تسخير جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، لتغطية الفعالية بما يضمن نجاح الاحتفالات وسلامة وأمن زوار الحدث السنوي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية لتأمين احتفالات رأس السنة واستقبال العام الميلادي الجديد 2025.

حضر الاجتماع، المدراء العامون، وضباط الشرطة المعنيين، وممثلو الدوائر والجهات المعنية في الإمارة (الحرس الوطني، ودائرة التشريفات والضيافة، ومديرية الأسلحة والمتفجرات، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ودائرة الخدمات العامة، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، والإدارة العامة للإسناد الأمني، ومجموعة الحرس المحلّي، وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة).

وأكد المقدم دكتور يوسف الطنيجي رئيس الفريق الدائم لتأمين وتنظيم الفعاليات بشرطة رأس الخيمة - رئيس مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، أنه تم تخصيص 28000 موقف بالتعاون مع الشركاء لاستيعاب زوّار الحدث، مناشداً جميع أفراد المجتمع الراغبين في الحضور ومشاهدة الاحتفالات ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية والالتزام بإرشادات رجال الشرطة والمرور لإظهار الوجه الحضاري للإمارة، وللمساهمة في تعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.