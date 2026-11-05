«كهرباء دبي» تعزز التواصل مع أصحاب الهمم وأسرهم



أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع أصحاب الهمم وأسرهم في صميم جهودها لترسيخ ثقافة الدمج والتمكين، انطلاقاً من إيمانها بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمعاليه مع موظفي الهيئة من أصحاب الهمم وأسرهم الكريمة، وضمن خطتها لتعزيز التواصل المباشر والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن هذه الجهود تجسد الرؤية الحكيمة والنهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتماشياً مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم.

وقال معالي الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ودعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع، وحق أصحاب الهمم في الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار.

ونحرص على توظيف أحدث التقنيات وتوفير مختلف أشكال الدعم والخدمات النوعية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في بيئة العمل والمجتمع».

وتابع معالي الطاير: «يأتي اللقاء ضمن خطتنا للتواصل الدوري مع أصحاب الهمم وأسرهم، والاستماع إليهم والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. فنحن نؤمن بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح».

وأضاف معاليه: «نحرص في الهيئة على توفير بيئة عمل دامجة ومؤهلة للجميع، من خلال تهيئة المباني والمرافق وتوفير الترتيبات والأجهزة والأدوات المساندة التي تسهل حياة أصحاب الهمم، إلى جانب خيارات العمل المرن والدعم الذي يمكّن أصحاب الهمم من أداء أدوارهم وتحقيق طموحاتهم.

ومن خلال منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة ومبادرات الموارد البشرية الدامجة، نعمل على تلبية احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتوفير التسهيلات والدعم المناسب لهم، بما يعزز تمكينهم وسعادتهم وجودة حياتهم».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في التدريب والتطوير والمسار الوظيفي ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفتح المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة والإبداع وتحقيق الإنجازات جنباً إلى جنب مع زملائهم، مؤكداً أن أصحاب الهمم وأسرهم سيبقون شركاء حقيقيين في مسيرة الهيئة نحو مجتمع أكثر دمجاً وتمكيناً وسعادة.