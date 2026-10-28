الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون السحب الركامية شمالاً وشرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني 04:07 والجزرالأول عند الساعة 07:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 10:41 والمد الثاني 00:35 والجزر الأول عند الساعة 17:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 37 27 70 25

الشارقة 37 24 60 25

عجمان 36 27 65 30

أم القيوين 35 22 70 30

رأس الخيمة 36 22 55 30

الفجيرة 30 26 75 50

العين 35 25 65 20

ليوا 36 22 90 25

الرويس 33 21 85 50

السلع 36 23 85 40

دلما 32 26 75 60

طنب الكبرى/ الصغرى 35 26 75 60

أبو موسى 34 26 75 60.