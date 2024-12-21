«الهوية والجنسية» تكرّم جمارك دبي

كرّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس، جمارك دبي، تقديراً لدورها الوطني المتميز في حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره عبر إحباط عمليات تهريب المخدرات.وقام اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، بتكريم الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي.

إضافة إلى عدد من المفتشين الجمركيين التابعين لها تقديراً لجهودهم المخلصة ودورهم في إحباط عمليات تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية بإمارة دبي.وأكد اللواء سهيل الخييلي أن جمارك دبي تقوم بدور وطني كبير في تعزيز الريادة الجمركية لدولة الإمارات، من خلال عملها في الخطوط الأمامية لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.

والوقوف ضد أية محاولات للإضرار بأمن المجتمع والنيل من شبابه من خلال تهريب المخدرات.وأشار إلى أن مفتشي «جمارك الإمارات» يتميزون بالكفاءة العالية واليقظة التامة في وجه محاولات التهريب، منوهاً بأن الهيئة تقدر الدور الكبير لدوائر الجمارك المحلية في مراقبة حركة البضائع والمسافرين بالمنافذ الجمركية، وتأمين المنافذ.وأوضح اللواء الخييلي أن تكريم جمارك دبي يمثل تحفيزاً وتشجيعاً لجميع الدوائر الجمركية والمفتشين الجمركيين على مستوى الدولة على بذل المزيد من الجهود في أداء المهام الجمركية وحماية المجتمع.