محمد بن سعود يوجّه بدعوة 12 طالباً صينياً لزيارة رأس الخيمة



وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بدعوة الطلاب الـ12 الفائزين بمسابقة الرسم «رأس الخيمة.. حيث تلتقي الجبال بالبحر»، التي أُقيمت في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جمهورية الصين الشعبية، وعائلاتهم لزيارة الإمارة، والتعرّف إلى طبيعتها وتراثها وكرم أهلها، وذلك بعد اطلاع سموه على الرسومات الفائزة.



وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة: «رسموا رأس الخيمة قبل أن يروها، فالأوطان قد تسكن القلوب قبل أن تراها العيون.. ننتظرهم ليعيشوا ما رسموه».



وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قد كرّم الطلاب خلال زيارته إلى المدينة الصينية، بعدما رسموا رأس الخيمة من وحي ما قرأوه وتخيّلوه عنها، وجمعت لوحاتهم بين الجبال والبحر والقلاع والسفن الشراعية والصقور وأشجار القرم، إلى جانب مشاهد من الحياة والتراث.



أُقيمت المسابقة ضمن برنامج للتبادل الثقافي بين الإمارة ومقاطعة قوانغدونغ، على هامش افتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واختيرت 12 لوحة فائزة لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة لعام 2027.