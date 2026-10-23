هزاع ونهيان بن زايد يحضران زفاف محمد علي الكعبي



حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، حفل استقبال أقامه معالي علي بن سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة سالم بن خلفان النعيمي.



وأعرب سموهما، خلال حفل الاستقبال الذي أُقيم في قاعة الخبيصي بمنطقة العين، عن خالص تهانيهما للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.

ورافق سموّهما معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، بحضور عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب العروسين.