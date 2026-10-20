«تنمية المجتمع» توسّع فرص التمكين والدمج لأصحاب الهمم في دبي

تسلّط هيئة تنمية المجتمع في دبي الضوء على خدماتها ومبادراتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجتمع، من خلال برامج متخصصة للتأهيل والدعم، ومنصات لإبراز المواهب، ومبادرات تفتح آفاقاً مهنية أمامهم، وذلك خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، أن تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يبدأ من فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير الدعم المتخصص والفرص التي تعزز استقلاليتهم وقدراتهم، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وقالت معاليها إن الهيئة تعمل على توفير منظومة تجمع بين الحماية والمناصرة والتمكين، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية لتطوير حلول أكثر تكاملاً واستجابة للاحتياجات، مشيرة إلى أن المشاركة في المعرض تتيح التعريف بالخدمات، والتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم، وإبراز الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.

خدمات أكثر تكاملاً

واستعرضت الهيئة مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصحاب الهمم في دبي، يهدف إلى تعزيز تكامل البيانات بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية التسجيل، وتوفير معلومات محدثة تدعم التخطيط وصنع القرار. كما يساعد المشروع على تحديد الاحتياجات وفق نوع الإعاقة ودرجتها، بما يسهم في توجيه الموارد والخدمات بصورة أدق وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.

وتقدم منصة الهيئة خدمات واستشارات تشمل متابعة نمو الأطفال وتطورهم، والكشف المبكر، والتوجيه إلى الخدمات المناسبة، والتدخل المبكر والتأهيل، إلى جانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي. كما تتضمن التعريف ببطاقة «سند السياحية» وآلية التسجيل فيها، والتوعية بحقوق أصحاب الهمم والدمج المجتمعي، وتقديم دروس أساسية في لغة الإشارة الإماراتية.

مواهب وفرص للمشاركة

وتستضيف الهيئة منصة «POD Got Talent»، بمشاركة 17 موهبة من أصحاب الهمم، يقدمون عروضاً حية في العزف على البيانو والرسم الفني والتقني وتركيب مجسمات الليغو، بما يتيح إبراز قدراتهم وإبداعاتهم أمام الجمهور ويدعم مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية.

وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، حرص الهيئة على تسهيل وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى المعلومات والخدمات، وإبراز مواهبهم وإنجازاتهم، وتعزيز التواصل الدامج من خلال التوعية بلغة الإشارة الإماراتية وتوسيع الشراكات مع الجهات والمراكز والفرق التطوعية.

وفي مجال التوظيف، تنظم الهيئة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «لقاءات الفرص المهنية» ضمن مبادرة «مَكِّن»، التي تستهدف تأهيل 165 مواطناً، من بينهم 15 من أصحاب الهمم، وتتضمن مقابلات وظيفية فورية للتعرف على مؤهلات الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو الفرص المناسبة لدى الجهات الحكومية.

كما تنظم ورشة «تطوع مع الهمم»، بمشاركة مراكز أصحاب الهمم والجهات والفرق التطوعية، بهدف تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم وتوسّع مشاركتهم المجتمعية.