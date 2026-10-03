اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تقدم برنامجاً متكاملاً لتكريم ودعم بنات الإمارات

في إطار الاحتفاء الوطني بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلى مدى شهر كامل، مجموعة من الفعاليات المتنوعة في أربعة من مباني وفروع الهيئة (الشراع والروية وورسان وأم هرير2)، بمشاركة 600 موظفة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يجسد الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية على مدى شهر كامل عمق التقدير والاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة الإماراتية، وثراء الإنجازات النوعية التي حققتها بنات الإمارات في مختلف ميادين العمل الوطني».

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «حرصنا على تقديم برنامج متكامل يجمع بين تمكين المرأة، والاعتزاز بالهوية والتراث الإماراتي الأصيل، والاهتمام بصحة المرأة وجودة حياتها، وتكريم الموظفات اللواتي أسهمن في تعزيز نجاحات الهيئة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وإمارة دبي».

بوصفها الشريك الاستراتيجي، شاركت الهيئة في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026» الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وشاركت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية التي نظمها المنتدى حول دور المرأة الإماراتية في القيادة والتأثير في القطاعات الحيوية.

كما نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع كلية هالت الدولية للأعمال، ورشة بعنوان «القيادة في ظل التحديات» بمشاركة 15 موظفة، وهدفت الورشة إلى التعريف بالأنماط القيادية المختلفة.

كما كرّم معالي سعيد محمد الطاير نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة.

وتضمن حفل التكريم فعاليات متنوعة شملت ورش عمل وعرض فيديو حول أبرز إنجازات اللجنة النسائية.