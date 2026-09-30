2630 متسابقاً في «مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم»

تنطلق في 5 أكتوبر المقبل تصفيات الدورة الـ 27 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة 2630 متسابقاً ومتسابقة، في دورة تشهد إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتنافساً بين المشاركين في مختلف فروع المسابقة.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن انطلاق التصفيات بمشاركة 2630 متسابقاً ومتسابقة يعكس المكانة التي رسختها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مدى 27 دورة، وما تحظى به من ثقة وإقبال لدى الأسر وأفراد المجتمع.

مشيراً إلى أن التصفيات تمثل محطة رئيسة لإبراز المواهب القرآنية المتميزة، ضمن منظومة تحكيم متخصصة تقوم على معايير دقيقة وموحدة تضمن تكافؤ الفرص وجودة التقييم في الحفظ والتلاوة والأداء القرآني.

وأضاف أن اتساع قاعدة المشاركة وتنوع فروع المسابقة، بما فيها الفروع المخصصة لفئات نوعية من بينها كبار المواطنين والمسلمون الجدد، يعكسان حرص المسابقة على توسيع دائرة الأثر والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتحويل المنافسة إلى مساحة محفزة للإتقان والتميز والارتباط بكتاب الله، مثمناً جهود لجان التحكيم والفرق التنظيمية في إدارة مراحل المسابقة بكفاءة.