مهرجان «الجاشع والسحناه» يعزز حضور الصناعات البحرية بكلباء

اختتم مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، فعاليات دورته الأولى في حي السمر بضاحية الغيل، بمشاركة 6 شركات ومصانع وطنية متخصصة، وأكثر من 85 أسرة منتجة، إلى جانب نخبة من الحرفيين والصيادين، واستقطب آلاف الزوار والمهتمين بالصناعات والمهن البحرية.

وشكلت مشاركة الشركات المتخصصة في معدات وتقنيات الصيد وتجهيز الأسماك منصة للتعريف بأحدث حلول الفرز والتجفيف والتعبئة والتغليف، وتبادل الخبرات مع الصيادين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع، بما يسهم في تطوير جودة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة وتعزيز فرص وصولها إلى أسواق ومنافذ توزيع أوسع.

وأكد خليل المنصوري، رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، أن مشاركة الشركات والمصانع والأسر المنتجة منحت الدورة الأولى بعداً استثمارياً وصناعياً، وأسهمت في إبراز فرص تطوير صناعة الأسماك المجففة والارتقاء بها إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة.

وأوضح علي محمد الكندي، منسق عام المهرجان مدير غرفة الشارقة في كلباء، أن مشاركة المصانع والشركات أتاحت للصيادين ورواد الأعمال والشباب التعرف إلى أحدث معدات الصيد وتقنيات المعالجة والتغليف.

مؤكداً حرص غرفة الشارقة في كلباء على دعم مجتمع الصيادين والحرفيين وتعزيز استدامة المهن البحرية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وشهد المهرجان عروضاً تراثية تناولت مراحل إعداد «الجاشع والسحناه»، فيما قدم الحرفي عبدالقادر علي نماذج للسفن الخشبية التراثية، من بينها «البوم» و«الصنبوق» و«الشوعي» و«الجالبوت»، إلى جانب أدوات الصيد والغوص القديمة.