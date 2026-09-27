670 عاملاً في فعاليات للتوعية الأمنية

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلة بمركز شرطة البرشاء، فعاليات توعوية، استهدفت 670 عاملاً في منطقة دبي مارينا، وذلك ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي الأمني والمروري والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع، والوصول بالرسائل التوعوية إلى أفراد المجتمع في مواقع وجودهم.

رسائل

وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاور والرسائل التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الثقافة الأمنية لدى الفئة العمالية، وتعريفهم بالسلوكيات والممارسات التي تسهم في تعزيز أمنهم وسلامتهم، إلى جانب التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتعريف بالخدمات والقنوات التي توفرها شرطة دبي للتواصل وطلب المساعدة، والإبلاغ عن الحالات والملاحظات المختلفة.

حرص

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مجلس الروح الإيجابية على تعزيز التواصل المباشر مع فئة العمال، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وإشراك مختلف فئات المجتمع في منظومة الأمن والأمان، بما يعزز شعورهم بالطمأنينة وجودة الحياة، ويؤكد أن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الركائز المهمة في الوقاية، وتعزيز السلوك الإيجابي.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ومن بينها الفئة العمالية، تقديراً لدورها باعتبارها جزءاً مهماً من النسيج المجتمعي في إمارة دبي.

برامج

وقالت: «نحرص في مجلس الروح الإيجابية على أن تكون برامجنا ومبادراتنا قريبة من أفراد المجتمع، وفي مواقع وجودهم، وأن تحمل رسائل توعوية عملية، تسهم في تعزيز أمنهم وسلامتهم وجودة حياتهم، بالتعاون والتكامل مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء، بما يعكس نهج شرطة دبي في بناء مجتمع أكثر وعياً وأمناً وتلاحماً».

وأشادت بوحجير بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ومركز شرطة البرشاء، مؤكدة أن تكامل الجهود الميدانية يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التوعوية، وتعزيز التواصل الإيجابي والمستدام مع مختلف فئات المجتمع.