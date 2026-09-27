98 خريجاً من برنامج «بناء القدرات» للرعاية الاجتماعية

احتفت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وجامعة الإمارات، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية»، التي ضمّت 98 خريجاً وخريجة، خلال حفل أُقيم في فندق الريتز كارلتون – أبوظبي.

وأقيم الحفل بحضور مازن الدهماني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والأستاذ الدكتور محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين، وممثلي الجهات المشاركة في البرنامج.

وشملت الدفعة الرابعة 75 خريجاً وخريجة من الدبلوم المهني لمهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية، و23 خريجاً وخريجة من الدبلوم المهني في الإرشاد المدرسي، من العاملين في الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

وقال الدكتور محمد بن هويدن: «يمثل البرنامج استثماراً حقيقياً في الكفاءات الوطنية، ولقد أدركنا في جامعة الإمارات، أن مسيرة التنمية الوطنية لا تكتمل دون تنمية الإنسان، ولهذا جاءت برامجنا المهنية، ومنها هذا البرنامج، لتقدم للمجتمع مختصين ميدانيين مؤهلين، يسيرون وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإنسان القيمة العليا والثروة الأغلى».