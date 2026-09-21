مقيم يعثر على 85 ألف درهم ويسلّمها للشرطة

كرّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور العقيد حميد سعيد بن ساحوه مدير إدارة شرطة المناطق التجارية، مقيماً عربياً، تقديراً لأمانته وحسن تصرفه، بعد عثوره على مبلغ مالي قدره 85 ألف درهم في إحدى المناطق التابعة لإمارة الشارقة.

جاء التكريم تثميناً للموقف النبيل الذي أبداه المقيم؛ إذ بادر فور عثوره على المبلغ إلى تسليمه كاملاً إلى مركز الشرطة، حرصاً منه على صون الأمانة والمحافظة على حقوق صاحبها.

وأشاد العقيد حميد سعيد بن ساحوه بالموقف المشرّف للمكرّم، مؤكداً أن الأمانة والمسؤولية المجتمعية من القيم الأصيلة التي تسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، مثمّناً مبادرته وتعاونه مع الأجهزة الشرطيّة.