«مبادرة التشجير» تعزز الأثر الأخضر في رأس الخيمة

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، «مبادرة التشجير»، بمشاركة موظفي الجهتين في زراعة مجموعة من الأشجار، في نموذج يجسد تكامل العمل الحكومي وتحويل الأهداف البيئية إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع.

وشهد إطلاق المبادرة حضور منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبدالله سمحان نائب المدير العام لقطاع التطوير العمراني، والدكتورة عائشة سيف الشحي مدير قطاع التطوير العمراني، ومن جانب دائرة الخدمات العامة المهندس علي العلكيم القائم بأعمال المدير العام، إلى جانب عدد من موظفي الجهتين.

وتستهدف المبادرة تعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، وترسيخ ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة، بما يدعم جودة الحياة ويسهم في بناء بيئة حضرية أكثر خضرة واستدامة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن المبادرة تجسد التزام دائرة بلدية رأس الخيمة بدعم الاستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال مبادرات عملية تسهم في زيادة المساحات الخضراء وترسيخ الممارسات البيئية.

مؤكداً أن مشاركة الموظفين تعكس أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأهداف البيئية، كما أن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتحويل المبادئ البيئية إلى ممارسات ملموسة.