«أمهات الفخر» تحتفي بالمكانة الوطنية لأمهات الشهداء

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، رحلة «أمهات الفخر»، لأمهات الشهداء من مختلف إمارات الدولة، تزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية، التي تقام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تقديراً لعطائهن ومكانتهن الوطنية، وتجسيداً لقيم الوفاء والانتماء والتلاحم المجتمعي، التي رسختها الدولة نهجاً أصيلاً في التعامل مع أسر الشهداء وتكريم تضحياتهم.

وشهدت الرحلة مشاركة مجموعة من أمهات الشهداء، وتضمنت تجربة تنقل عبر قطارات الاتحاد إلى أبوظبي، أعقبتها زيارة إلى متحف زايد الوطني، حيث اطلعت المشاركات على محطات رئيسية من تاريخ دولة الإمارات وإرثها الثقافي، وما تجسده من قيم وطنية أصيلة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعرفت على دوره في تأسيس الاتحاد وبناء الدولة، بما يعزز الارتباط بتاريخ الوطن وتراثه وهويته.

وتضمن البرنامج عدداً من ورش العمل والأنشطة التفاعلية، التي سلطت الضوء على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في بناء الأسرة وخدمة المجتمع، وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة.

وقال عبدالله غرير القبيسي، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بعطاء المرأة الإماراتية وإسهاماتها الراسخة في مسيرة بناء الوطن ونهضته، وتجسد أمهات الشهداء نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية بما قدمنه من صور خالدة في الصبر والعطاء والتضحية».

من جانبه قال محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: «إن أمهات الشهداء يمثلن صفحات مضيئة في تاريخ الوطن وذاكرته الحية، بما جسدنه من صبر وثبات، وما قدمنه من نماذج ملهمة في التضحية والوفاء والانتماء، مؤكداً أن تكريمهن واجب وطني أصيل، وتعبير عن تقدير مجتمع بأكمله لعطائهن ومكانتهن الرفيعة».