محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والحميري والمنصوري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، أحمد محمد بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة إبراهيم علي بن حميدان الفلاسي.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي مسري سالم عبيد بالعرطي الحميري، بمناسبة زفاف نجله عتيج إلى كريمة سيف سعيد غانم المنصوري.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، أحمد محمد بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة إبراهيم على بن حميدان الفلاسي.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه مسري سالم عبيد بالعرطي الحميري، بمناسبة زفاف نجله عتيج على كريمة سيف سعيد غانم المنصوري، وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

محمد بن راشد خلال حضوره أفراح الحميري والمنصوري

محمد بن راشد خلال حضوره أفراح الفلاسي

محمد بن راشد خلال حضوره أفراح الحميري والمنصوري

حمدان بن محمد خلال أفراح الحميري والمنصوري بحضور سعيد بن مكتوم

حمدان بن محمد خلال أفراح الفلاسي بحضور سعيد بن مكتوم

حمدان بن محمد خلال حضوره أفراح الفلاسي