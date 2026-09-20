مراكز الطفولة المبكرة بيئة دامجة لأصحاب الهمم

جاء ذلك في الإصدار الأول من دليل الالتزام لمراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، الصادر هذا الشهر، والذي حدد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز جاهزية المراكز لتطبيق متطلبات التعليم الدامج منذ مرحلة الطفولة المبكرة.
وشدد الدليل على التزام مراكز الطفولة المبكرة بقبول تسجيل الأطفال من أصحاب الهمم وفق إطار سياسة التعليم الدامج في دبي والضوابط والتشريعات السارية، مع تسجيل بياناتهم وتحديثها في النظام الإلكتروني للهيئة، بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل طفل.
كما ألزم المراكز بتوفير غرف مخصصة لدعم تعلم الأطفال من أصحاب الهمم، مجهزة بالوسائل والأجهزة المساندة التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب تشكيل فريق للتعليم الدامج يضم معلمين ومساعدي معلمين متخصصين في الحالات التي يستقبلها المركز. ونص الدليل على إعداد خطط تعليمية فردية للأطفال من أصحاب الهمم، تتولى الفرق المتخصصة متابعتها ومراجعتها بصورة دورية بالتعاون مع أولياء الأمور.