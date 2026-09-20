مراكز الطفولة المبكرة بيئة دامجة لأصحاب الهمم

ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مراكز الطفولة المبكرة بتوفير بيئة تعليمية مهيأة لاستقبال الأطفال من أصحاب الهمم، حتى في حال عدم وجود أطفال مسجلين من هذه الفئة، مع الالتزام بقبول تسجيلهم وفق سياسة التعليم الدامج في دبي، وتوفير متطلبات الدعم التعليمي والتخصصي اللازمة لاحتياجاتهم الفردية.

جاء ذلك في الإصدار الأول من دليل الالتزام لمراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، الصادر هذا الشهر، والذي حدد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والتعليمية الهادفة إلى تعزيز جاهزية المراكز لتطبيق متطلبات التعليم الدامج منذ مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكد الدليل ضرورة تهيئة المرافق وفق الاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يشمل دورات المياه والمنحدرات والعتبات وغيرها من المرافق، وذلك حتى في حال عدم وجود أطفال من أصحاب الهمم مقيدين بالمركز.

ويعني ذلك أن جاهزية المركز لاستقبال الأطفال من هذه الفئة لا ترتبط بوجود طلبات تسجيل فعلية، بل تستلزم استيفاء متطلبات التهيئة مسبقاً، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة عند التحاقهم بالمركز.

وشدد الدليل على التزام مراكز الطفولة المبكرة بقبول تسجيل الأطفال من أصحاب الهمم وفق إطار سياسة التعليم الدامج في دبي والضوابط والتشريعات السارية، مع تسجيل بياناتهم وتحديثها في النظام الإلكتروني للهيئة، بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل طفل.

كما ألزم المراكز بتوفير غرف مخصصة لدعم تعلم الأطفال من أصحاب الهمم، مجهزة بالوسائل والأجهزة المساندة التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب تشكيل فريق للتعليم الدامج يضم معلمين ومساعدي معلمين متخصصين في الحالات التي يستقبلها المركز. ونص الدليل على إعداد خطط تعليمية فردية للأطفال من أصحاب الهمم، تتولى الفرق المتخصصة متابعتها ومراجعتها بصورة دورية بالتعاون مع أولياء الأمور.