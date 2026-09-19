سيف بن زايد يعزي في شهيدي الوطن عبدالله المنهالي وسعيد الشامسي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن والواجب، الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة.

وأعرب سموه، خلال زيارته منزلي أسرتي الشهيدين في مدينة العين، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمنّ على ذويهما بالصبر والسلوان.

كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى راشد مبارك عبيد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس الظاهر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.